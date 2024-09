FONTANA A RFV, Se sta male la Dea può inciampare. Kean...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Alberto Fontana, ex portiere dell'Atalanta, ai microfoni di Radio FirenzeViola - durante "Palla al Centro" - ha parlato così in vista della gara tra la Dea e la Fiorentina:

Tra Carnesecchi e De Gea, chi sceglieresti?

“Dico Carnesecchi per l’età e perché è italiano. La Fiorentina ha preso un giocatore fortissimo, ma dico Carnesecchi anche perché è romagnolo come me.”

Per quanto riguarda le gerarchie interne della porta viola?

“Se non vedi gli allenamenti, fai fatica a dare un giudizio definitivo. Trovo che alla lunga De Gea sarà il titolare, ma Terracciano è una garanzia a Firenze, e lo spagnolo è stato un anno fermo.”

Per l’attacco? Meglio Kean o Retegui?

“Tra Kean e Retegui, Kean è un talento incredibile che per il momento non ha potuto fare quello che poteva fare, mentre Retegui è più navigato e ha fatto più partite di seguito, il che lo avvantaggia.”

Noti qualche scricchiolio nella Dea? Arriverà prima della Viola in campionato?

“L’Atalanta ha un credo, un’identità. Quando sta bene fa male, quando non sta bene può inciampare. Secondo me, alla fine della stagione sarà dove deve essere. Le due squadre possono giocarsela. La Fiorentina ha fatto degli innesti importanti, però per esperienza l’Atalanta è troppo abituata a stare lì.”

Dove può arrivare questa squadra?

“La Fiorentina è a ridosso delle grandi. Ha fatto un investimento incredibile come il Viola Park. L’obiettivo è arrivare più in alto rispetto all’anno scorso. Ripeto, i presupposti ci sono. Poi molto dipenderà dai singoli episodi, come gli infortuni.”



