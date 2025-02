RFV Fiorentina senza Kean, l'ex Graffiedi: "Non avere un vice è stata una scelta, tecnica e squadra pronti all'assenza"

L'ex calciatore della Fiorentina, ed attualmente allenatore, Mattia Graffiedi è intervenuto a "Viola Weekend" su radio FirenzeViola per parlare della gara tra Fiorentina e Como: "La lotta per l'Europa che conta è apertissima, la Fiorentina se la dovrà giocare fino alla fine, anche se è altalenante come ha dimostrato nelle due gare con l'Inter. La Fiorentina ha cambiato tanto ed anche se le aspettative sono alte ci vuole tempo. Si è partito male poi è arrivato un ciclo bellissimo ora tra alti e bassi la tiene viva. Domani non c'è Kean e la squadra dovrà dimostrare di non dipendere solo da lui

Fiorentina Kean-centrica, un allenatore deve avere piani B e quanto pesa per un giocatore?

"E' fondamentale per la Fiorentina ma la squadra si farà trovare pronta. Anche perché è stata fatta una scelta di lasciarlo giocare libero e senza pressioni di una riserva e dunque credo che il tecnico e la squadra siano pronti a questa eventualità"

Lei chi farebbe giocare al posto di Kean?

"Io punterei su Beltran perché anche se Zaniolo ha tanta voglia di dimostrare il suo valore non ha giocato molto nell'Atalanta"

Quali sono le favorite in questa corsa secondo lei?

"Il Bologna ora sta bene e sta risalendo, il Milan è una squadra pazza. La Lazio è stata quella più continua e che ha espresso il calcio migliore, forse è lei la favorita. Ma la Fiorentina è sempre stata lì e la Juve è sempre forte perciò è difficile fare previsioni".

Stimolante per un tecnico avere giocatori da recuperare come Kean prima ed ora Zaniolo e Fagioli? "Sono scommesse bellissime perché hanno basi importanti e devono esplodere totalmente, Palladino dovrà trovare la chiave giusta"