RFV Fattori su Gudmundsson: "Forse questa maglia gli pesa: ad oggi è un punto interrogativo"

Durante "Garrisca al Vento", su Radio FirenzeViola, è intervenuto Sauro Fattori. L'ex attaccante viola ha parlato così della gara di ieri: "Le partite in Europa sono sempre sofferte. Sembra sempre che le squadre che andiamo a incontrare siano facili da affrontare perché non sono famose. Invece il Celje ha dimostrato di essere una buna squadra ma alla fine siamo stati superiori noi".

Come mai la Fiorentina non riesce ad entusiasmare quando affronta le "piccole"? "Probabilmente quando ci sentiamo di dover dominare il gioco in questi casi facciamo fatica per delle caratteristiche nostre. Non penso sia una colpa da imputare a Palladino. Mi resta difficile analizzare questa cosa. Il trend però è questo, con squadre medio piccole facciamo fatica. Probabilmente è anche una questione mentale. Ci manca uno scalino forse".

Gudmundsson non ha brillato, perché? "Comincio anche a pensare che le maglie pesino. E forse questa maglia per lui pesa. Io ho dei dubbi, perché non dà continuità. Io penso che chi è forte, è forte. Ad esempio di Fagioli, anche se ieri non ha disputato la sua miglior prestazione, a sprazzi qualcosa si vede. Di Gudmundsson a sprazzi non si è visto nulla. Ieri ha fatto 86 minuti, io lo avrei levato anche prima. Quando si abbassa non è producente per la squadra. E' un po' un punto interrogativo e non vorrei essere la società. Perché lui condizionerà le scelte del prossimo mercato".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!