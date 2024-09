FATTORI A RFV, Palladino prosegua con la difesa a 3

FirenzeViola.it

L'ex viola Sauro Fattori, opinionista di Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento", ha analizzato la partita di ieri tra Empoli e Fiorentina dando una propria opinione sul nuovo modulo visto in campo: "L'ho detto per tutta la settimana, giocare a quattro, come la Fiorentina ha fatto contro la Lazio, non è però la soluzione migliore. L'allenatore è Palladino, e la sua idea è giocare con una difesa a cinque, tre centrocampisti e due punte, almeno considerando i giocatori che gli sono stati comprati. Venti minuti contro la Lazio non possono influire sul progetto dell'allenatore. È una buona opzione, certo, ma non la migliore.

Poi, ogni partita ha la sua storia. Dodo e Gosens, per esempio, sono giocatori che perdono la possibilità di spingere giocando in una difesa a quattro. Capisco che Firenze non è Monza, ma un allenatore deve proseguire con le sue idee."