FATTORI A RFV, Kean stratosferico a livello fisico

Ospite in studio durante la trasmissione "Garrisca al Vento" è intervenuto l'ex viola e opinionista di Radio FirenzeViola Sauro Fattori, che ha parlato così della gara: "A Kean do 8 in pagella, è stratosferico a livello fisico, regge botta. Impegna la difesa avversaria in maniera perfetta, anche ieri giocava da solo davanti. Mi è piaciuto Palladino perché alla fine ha azzeccato anche i cambi mettendo dentro Kayode e Biraghi. Il mister è stato speculare al massimo, anche Bove esterno ci può stare. Mi dispiace che non trovi spazio Parisi, però è anche giusto buttare dentro Biraghi che è il capitano che anche fisicamente dà qualcosa di più".

Su De Gea: "Lui è da 10 in pagella, se si prende quei due gol la partita va in maniera diversa. E poi sul gol di Pulisic ha fatto un gran gol il rossonero, De Gea non ha colpe".

Su Adli e il centrocampo: "Se giochi a 2 secondo me non puoi giocare con Cataldi e Bove, perché quest'ultimo è un po' sacrificato. Richardson ieri ti ha dato un po' di qualità. Adli ha fatto bene, cancella un po' Cataldi perché imposta il francese ma può andare benissimo così".