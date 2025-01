FACCENDA A RFV, Colpani? Non è lui il problema

FirenzeViola.it

Come inquadrare il momento disastroso della Fiorentina? Parola a un ex viola come Mario Faccenda, che ai microfoni di Radio FirenzeViola parla così della gara di ieri e di quanto potrà succedere nei prossimi giorni: "Questo è un momento difficile, inutile dirlo. Queste sei partite non so come descriverle. Senza Bove questa squadra ha perso equilibrio. Colpani? Il problema non è il singolo. Di ieri è impossibile salvare più di uno-due giocatori. Folorunsho, che conosco bene, forse si è salvato, ma aveva meno pressioni degli altri. Il resto del gruppo è nervoso e sente molto il peso di un momento difficile.

Quando ci sono queste situazioni la colpa è un po' di tutti. Anche lì non sono errori di tecnica ma di mancanza di serenità. In questo momento l'unica medicina è fare risultati, o bene o male. Andava bene anche una vittoria brutta per 1-0. Ora c'è la trasferta di Roma, contro una Lazio che sta molto bene. Su Comuzzo posso dire che è in difficoltà come tutti. Pongracic lo abbiamo visto poco. Per tornare a Comuzzo posso dire che forse ha sbagliato due-tre partite in sei mesi. Il ragazzo poi è anche stanco perché gioca sempre".