DURANTE A RFV, Date tempo a Cabral: evitate Pedro bis

Sabatino Durante a Radio Firenze Viola

L'operatore di mercato, esperto di calcio brasiliano, Sabatino Durante si è così espresso a Radio FirenzeViola nel corso di "Palla al Centro" sulla stagione della Fiorentina: "Si poteva fare meglio ma anche peggio... La stagione della Fiorentina è soddisfacente, poi quando non raggiungi l'obiettivo sembra sempre un insuccesso, soprattutto per i tifosi, ma i viola hanno fatto un'annata di livello. Credo sia in linea con la realtà italiana della Fiorentina. Mettersi degli obiettivi più importanti è giusto, chiaramente, però sono molto fatalista e penso che ci siano partite che a volte si vincono e a volte no: da addetto ai lavori sono molto freddo nel mio giudizio".

Qual è il livello di Cabral?

"Non è Batistuta ma in questo campionato italiano ci sta, lo devi servire più velocemente possibile e non in mezzo a tre difensori, magari. E' un uomo da area di rigore. Per me a Firenze ci sta bene, magari l'attacco deve avere altre soluzioni perché c'è anche di meglio. Voi avete l'esperienza di Pedro, che doveva essere aspettato, ma perlopiù non c'è il tempo di farlo. O si aspetta, o si va su giocatori da 40 milioni di euro e non credo che i viola abbiano intenzione di farlo. Quindi io darei un altro anno a Cabral, anche perché fatica chiunque in un attacco a tre con una difesa a tre soffre. Lui i gol in Europa li ha fatti, tra Svizzera e Conference, dunque è evidente che vede la porta. Concludo dicendo che se giochi a tre e hai due esterni che vanno dentro, ok, ma se hai attaccanti che non vanno mai dentro e crossano sempre, necessiti di un Cabral che insacca in rete".

Di mister Italiano cosa pensa?

"Si tratta di un allenatore giovane che deve fare un salto di qualità, in finale dietro ci si difende in maniera diversa. Mazzone mi diceva 'oh, io sono Mazzone!' ma non vuol dire nulla in questo senso".

Cosa sta succedendo a Igor?

"Non sempre i giocatori performano alla stessa maniera, probabilmente sul gol del West Ham arrancava e non so se è un problema fisico o di testa. Per come lo conosco, sembra il fratello dell'Igor dello scorso anno. Non conosco i perché del suo calo, bisognerebbe essere lì, vedo che fatica tanto. E' un altro giocatore. Prima anticipava, ora parte in ritardo...".