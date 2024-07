DURANTE A RFV, Cardoso? Può sostituire Bonaventura

FirenzeViola.it

Sabatino Durante, intermediario di mercato, ha parlato a "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola dell'addio di Milenkovic e del contestuale arrivo di Pongracic: "Forse aveva bisogno di stimoli nuovi, penso ci possa stare questa operazione. Vedremo quanto Pongracic sarà bravo a calarsi nella parte del sostituto di Milenkovic. In Italia non ci sono giocatori che spostano, non abbiamo le risorse economiche per arrivare alle prime scelte".

Cosa pensa di Cardoso del Betis Siviglia?

"Non ti fa fare il salto di qualità un calciatore da 20 milioni. Lui potrebbe sostituire Bonaventura: ha fisico ed è duttile. Ma non è Rui Costa, né Kaka".

