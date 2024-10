DS SION A RFV, Ecco quali sono i pericoli del San Gallo

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo del club svizzero Sion Marco Degennaro è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento" per parlare del San Gallo, avversario di domani della Fiorentina. Queste le sue parole: "San Gallo sta facendo molto bene in campionato, in casa ha un pubblico veramente molto presente che si fa sentire. Però i valori tecnici sono inferiori rispetto alla Fiorentina. I valori hanno sempre un peso. Per ora il San Gallo sta andando bene, però non ha l'esperienza e i valori per affrontare squadre come la Fiorentina.

Cosa ne pensa della Fiorentina? "L'ho vista nelle ultime partite, tanti cambiamenti. Squadra bella compatta che gioca bene a pallone, diverte, crea tante occasioni. La Fiorentina nelle stagioni passate aveva un po' stentato all'inizio invece quest'anno è partita bene. Secondo me può lottare per i primi posti".

Quali sono i pericoli del San Gallo?: "Fa molto pressing, pressa alto. Ti lascia giocare molto poco e non ti fa costruire dal basso. Non so se questa strategia potrà essere attuata anche con la Fiorentina, non so se avrà questa sfrontatezza anche coi viola ecco".

Come sta andando la stagione del Sion? "Speriamo di incontrare uno stanco San Gallo. Noi abbiamo iniziato bene, siamo risaliti l'anno scorso dalla B. Vogliamo mantenere la categoria in piena tranquillità".

Per l'intervista integrale ascolta il podcast!