DI GENNARO A RFV, Viola scheggia impazzita per 4° posto

Antonio Di Gennaro a Radio Firenze Viola

Antonio Di Gennaro, telecronista in Rai nonché ex Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Chi si compra?". Queste le sue parole dopo la vittoria della squadra di Italiano contro il Cukaricki:

Come si può leggere la partita di ieri sera in Conference?

"Ieri la Fiorentina aveva tutto da perdere giocando con una squadra modesta ma, come era prevedibile, ha giocato bene e vinto con grande margine. È stata comunque la partita perfetta con tanti gol e marcatori, poi il fatto migliore è che si sia sbloccato Beltran. Fino ad ora le punte si sono alternate poco perché è importante avere un punto fermo, per Italiano è Nzola. Ieri si è verticalizzato di più e l'attaccante ne ha beneficiato andando in gol subito, permettendo alla squadra di amministrare e gestire il gioco. Adesso oltre a Nico stanno segnando gli altri esterni e anche Nzola deve iniziare a segnare, migliorando così anche il gioco della squadra. Vedendo il metodo utilizzato fin qui da Italiano con Nzola, adesso dovrebbe giocare Beltran, dopo aver segnato ed essersi sbloccato dovrebbe avere più fiducia e continuità. Per l'alternanza ci sarà occasione, ci saranno comunque molte partite e diverse competizioni, le alternative sono varie in molti ruoli. I giovani stanno facendo bene, dispiace per Kayode che ieri si è fatto male, però è tornato Pierozzi e ha giocato bene anche Comuzzo. Adesso non dovrebbe essere una novità vedere questi giovani giocare, spesso in Europa si vedono giocare in grandi squadre giovani classe '03 o '04."

Cosa si aspetta dalla Fiorentina nella partita con la Lazio?

"La Lazio non è una squadra continua e con la tanta esperienza e qualità della squadra e dell'allenatore non è permesso ciò. Dunque la Fiorentina ne può approfittare ed ha la possibilità di fare bene, è una partita aperta, se la può giocare anche se sarà difficile, la partita di ieri è servita molto per aver sbloccato Beltran e altri giocatori. La squadra viola può essere la scheggia impazzita che può giocarsi il quarto posto, quest'anno non c'è un divario così enorme con le squadre di Champions. L'organico migliorerà ancora di più e alcuni devono ancora entrare meglio nel contesto. La Fiorentina può essere la sorpresa della Champions e per l'Europa se la gioca con altre squadre, se avesse vinto con l'Empoli sarebbe stato l'inizio di campionato migliore dopo tantissimi anni ed è ugualmente ancora lì in alto perché quest'anno c'è molto equilibrio."