DI GENNARO A RFV, Tessmann non con McKennie

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Antonio Di Gennaro, ex viola oggi opinionista, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro", iniziando da una considerazione su Tanner Tessmann: "Tessmann è il classico centrocampista moderno. Mi ha impressionato in questi due anni a Venezia e credo che sia pronto per la Serie A. E' perfetto nel centrocampo a due perché sa impostare con entrambi i piedi ma ha anche tanto fisico, personalità e sa far gol. Certo, Firenze è una piazza diversa rispetto a Venezia però è un ragazzo con grandissima personalità".

McKennie funzionerebbe con Tessmann?

"Non lo vedo in un centrocampo a due. Tessmann a Venezia aveva un compagno come Busio che li rendeva complementari, con lo juventino lo vedrei più in difficoltà. Se devo dire un altro giocatore bianconero molto più bravo a due dico Locatelli, che come regista davanti alla difesa non ha giocato bene. Di quelli che ha adesso la Fiorentina, se sta bene, penso che Bianco possa essere il partner ideale di Tessmann".

Un giudizio su queste prime partite di Kean?

"Kean l'ho soprannominato Balotelli II, anche se quest'ultimo era molto più forte tecnicamente. Kean è stato voluto dall'allenatore e dalla Fiorentina, adesso spetta a lui a emergere con fame e determinazione".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST!