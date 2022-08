DI GENNARO A RFV, Regista meglio Mandragora ma...

L'ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato dell'attualità viola a Radio Firenzeviola: "Rinnovo Milenkovic vuol dire che ci sono le prospettive per fare bene. Quanto vale la Viola? Si è potenziata con Jovic e con gli esterni può fare bene. Se arrivasse Barak? Per lui stravedo dai tempi dell'Udinese. Tra l'altro vedo il Verona in difficoltà, non è più la squadra che dominava le partite. Cioffi l'ha cambiata ma aspetta nuovi giocatori a fronte di partenze come Ilic, magari Barak Simeone Tameze che sentivo in ottica Milan... Cioffi ha un biennale ma non so se gli avevano detto di queste partenze. Il Verona ha fatto tre anni di calcio vero e pensavo che Tudor aprisse un ciclo invece è andato via con D'Amico. Altre squadre cedono ma poi rimpiazzano come Sassuolo e Torino.

Un nuovo Di Gennaro per la Fiorentina? Io mi rivedo in Tonali che però è già accasato. Bagnoli da mezzala mi spostò regista per il salto di qualità. La Fiorentina ha perso Torreira, ma io Amrabat regista faccio fatica a vederlo e ad Italiano serve un play che verticalizzi. Lui e Mandragora fanno anche pochi gol, Torreira ne ha fatti 5. Ma tra i due io vedo più Mandragora regista, poi ci vorrebbe l'arrivo di una mezzala di qualità.

Io contro la Viola? Ma se l'ho difesa anche negli anni in cui le cose andavano male. Con Italiano la Fiorentina ha svoltato e lo scorso anno ha fatto grandissime cose e dopo l'addio di Vlahovic si è saputo reinventare con altri due attaccantio diversi. E quest'anno si è rinforzata sostituendo i due giocatori andati via con Dodo che è forte e Jovic se è quello di Entracht si è rinforzata, poi ha preso Gollini che innalza il livello tra i pali con tutto il rispetto per Terracciano e quindi ci sono tutti i presupposti per fare bene".