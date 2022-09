DI GENNARO A RFV, Mandragora e Amrabat insieme...

Antonio Di Gennaro, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Radio Firenzeviola di tante tematiche attorno ai viola, tra cui Ikone: "Questo è un campionato anomalo, però per come gioca Italiano gli esterni sono vitali. Stasera deve fare una prestazione di livello".

Sugli attaccanti...

"Gli attaccanti devono iniziare a segnare, è fondamentale. L'anno scorso si trovava la via del gol più facilmente. Con la proposta del gioco si creano tante occasioni, ma quest'anno è un po' diverso a livello mentale".

Su Barak...

"Barak è un giocatore importantissimo in entrambe le fasi, può essere determinante".

Sul portiere...

"Avere giocatori di livello in tutti i reparti è un valore aggiunto, con 3 competizioni ci sarà spazio per tutti".

Sul centrocampo...

"Mandragora e Amrabat per me giocherebbero bene insieme. Bisogna trovare sempre soluzioni diverse senno si è troppo prevedibili. Amrabat è un buon giocatore ma a me non fa impazzire. Tira poco in porta e non mi dà il senso di uno che può fare la differenza".

Su Biraghi...

"E' un buon giocatore che deve migliorare qualcosina sulla fase difensiva, ma ha grande piede e dà molta spinta. Le critiche fanno parte del gioco".