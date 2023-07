DE SANTIS A RFV, Amrabat situazione intricata. Igor...

FirenzeViola.it

L'agente e intermediario di mercato, Lorenzo De Santis, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue dichiarazioni partendo dall'imminente passaggio di Igor al Brighton: “Quando in una trattativa si inserisce un club inglese, le cifre lievitano. Per quanto riguarda Igor, si tende nel calcio a ricordare gli ultimi episodi e le ultime uscite, che a parer mio, non hanno rispecchiato il giocatore che è, ma guardando il passato, avevamo fatto i complimenti anche ad a Italiano per aver fatto crescere il centrale brasiliano”.

Sull’eventuale sostituito di Igor: “Mi aspetto che la Fiorentina acquisti un altro difensore, magari che vada ad alzare il livello della rosa. Con Milenkovic, Quarta e Ranieri, mi aspetterei l’arrivo di un centrale mancino”.

Su Arthur e Fausto Vera: “La Fiorentina inizialmente aveva dato priorità all’uscita di Amrabat, adesso invece sta accelerando per l'entrata di un nuovo centrocampista. Sono due giocatori diversi da Amrabat, sono più bravi in fase di regia rispetto al marocchino. Arthur ha avuto delle difficoltà a livello fisico, ma vanta un grande curriculum. L’altro è un giocatore argentino, classe 2000, che ha fatto vedere qualità importanti anche al Corinthians”.

Su Amrabat: “È una situazione intricata che va avanti da tanto tempo. Bisogna capire bene le cifre dell'eventuale operazione. Il giocatore non è riuscito a raggiungere in maglia viola il picco che, per esempio, ha raggiunto con la maglia della nazionale. Comunque ha dimostrato di avere mercato internazionale”.