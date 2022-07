DE RIENZO A RFV, Italiano un insegnante di "mente"

Jolanda De Rienzo, presentatrice e giornalista sportiva, è intervenuta a Radio FirenzeViola: "Ho trascorso la mia infanzia in Toscana anche coi miei nonni, quindi devo dire che mi sento un po' di quelle parti lì".

Qual è la sua opinione sulla Fiorentina che sta nascendo?

"E' impossibile pensar male di un poker di acquisti importante, di Italiano, del bel ritiro... Ci voleva qualcosina in più per dare qualcosa in più per il gioco di Italiano e mi sembra sia arrivato".

Cosa pensa di Italiano?

"Non è una questione di essere bravi o cattivi allenatori, ma trovarsi al posto giusto al momento giusto. Ci sono degli insegnanti di calcio e poi degli insegnanti di menti: se a Italiano dai una squadra che lo ascolta, può fare un ottimo lavoro. Adesso i viola stanno facendo un mercato con la voce grossa".

Che stagione si aspetta dalla Fiorentina?

"Vedo nella Fiorentina un percorso di crescita, quindi penso potrà ottenere un posto migliore. Soprattutto con i nuovi acquisti e un abile tecnico. Al vertice vedo la Juve più che l'Inter, ma anche la Roma ha messo le cose in chiaro per la prossima stagione, mentre tentennano altre squadre. Può approfittarne la Fiorentina...".

Un'idea di mercato per i viola è Barak.

"Secondo me Barak è un giocatore importante e d'esperienza, ma si parla di tanti altri come Lo Celso, e questo fa capire che la Fiorentina comunque un colpo altisonante lo farà. A mio parere Barak può fare bene con Italiano".

Chi la sta deludendo sul mercato in generale?

"Non voglio dire il Napoli perché sarebbe troppo facile. Ci sono delle circostanze di mercato che non puoi arginare, come Koulibaly, però con l'innesto di Kim gli azzurri possono fare un campionato dignitoso. E credo che un piazzamento in Champions se lo possa permettere. E non riesco a identificare il progetto della Lazio, molto attendista rispetto alle altre".

Quando sarà a Firenze?

"Quando mi invitate? Cercherò di incastrarmi gli impegni di lavoro e verrò!".