DE CANIO A RFV, Sabiri profilo perfetto per i Viola

L'ex allenatore Luigi De Canio durante "Dodicesimo Uomo" in onda su Radio Firenzeviola ha commentato così il momento della Fiorentina: "La prima parte del 2022 ha visto una crescita notevole della Fiorentina nonostante la partenza di Vlahovic, hanno reagito bene come squadra e società. Tutti ci aspettavamo una seconda parte di 2022 diversa, con la squadra che continuava sulla stessa scia del campionato scorso, invece sono andati in maniera altalenante. Adesso la squadra si è ripresa un po', manca ancora la capacità di finalizzare in gol, portando così la squadra a sbilanciarsi e subire diverse reti. Nel gioco però vedo solo aspetti positivi, è creativo è improntato sulla crescita. E' sempre difficile fare previsioni, tutti davano la Juventus come vincitrice mentre il Napoli doveva far fatica, invece sta andando diversamente"

Su Italiano

"Adesso devono essere bravi a trovare giocatori che fanno la differenza e non è facile, la Fiorentina ha un bel mix di giocatori di ottima qualità ma devono diventare sempre più squadra seguendo le idee del mister, che vuole ottenere i risultati attraverso il gioco, ci vuole pazienza perché spesso si rischia molto".

Su Sabiri

"Mi sembra un profilo adatto alla Fiorentina, ha ottime base tecniche ed è in un percorso di crescita importante, in un ambiente come quello viola può esprimere al meglio le sue qualità e diventare un giocatore importante"