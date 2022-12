CORVINO, Dalle 12 sarà ospite a RadioFirenzeViola

Grande ospite oggi nel corso della programmazione di Radio FirenzeViola. All'interno della trasmissione Viola Amore Mio, in onda come sempre dalle 12 alle 14 e condotta da Lorenzo Marucci e Vittoria Orlando, interverrà il direttore dell'area tecnica del Lecce e ovviamente ex dirigente della Fiorentina Pantaleo Corvino. Scaricate l'app per smartphone e smart TV o seguite la trasmissione tramite browser e inviateci le vostre domande al 348-7513933 oppure prenotatevi per intervenire in diretta telefonica chiamando lo 055-7711171.

La programmazione prosegue poi dalle 14 alle 17 con "Palla al centro" con Niccolò Santi e Chiara Bevilacqua. Per finire, dalle ore 17 fino alle ore 19, Francesco Benvenuti e Fabio Ferri, condurranno "Dodicesimo uomo" con la prima ora che andrà in onda anche sulle frequenze di Lady Radio.