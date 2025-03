RFV Celeste Pin sui fischi: "Se un calciatore si fa condizionare non è pronto per la A"

Ospite negli studi di Radio FirenzeViola nel corso di "Garrisca al vento", l'ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato della prestazione di venerdì scorso contro il Lecce: "I tre punti ottenuti col minimo sforzo sono stati fondamentali. Sul piano del gioco c'è molto da migliorare, anche se non c'era Kean. L'importante è mettersi in testa di fare qualcosa per migliorare la costruzione".

Quanto è importante questo aspetto?

"Io sono sempre convinto che prestazione porta il risultato. Quando sei pronto da quel punto di vista, vuol dire che puoi affrontare tutte le partite. La Fiorentina ogni tanto si dimentica di avere un'identità. I fischi fanno parte del gioco... Non ti devono condizionare".

Che dire sui fischi durante partita?

"Il fischio è un momento di riflessione, un campanello che suona. Il disappunto del tifoso, che vuole vedere il gioco e vincere. Il tifoso viola non è mai sazio, ma i calciatori non devono essere condizionati, altrimenti non possono giocare a certi livelli".