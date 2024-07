CAVALIERE A RFV, Da anni consigliavo Logan Costa

FirenzeViola.it

Vincenzo Cavaliere, intermediario di mercato esperto di calcio balcanico, è intervenuto a Radio Firenzeviola durante "Tempi supplementari" per parlare dell'affare tra Fiorentina e Nottingham Forest per il trasferimento di Nikola Milenkovic: "Milenkovic ha dato tanto alla Fiorentina magari è subentrata una certa stanchezza mentale e sente il bisogno di nuovi stimoli e mettersi alla prova con un altro calcio e arrivata questa offerta per la Fiorentina ha deciso di accettarla".

Un giudizio sui sette anni del serbo? "Ha fatto partite molto importanti poi come tutti ha avuto oscellazioni dipese dall'assetto della squadra e dei centrocampisti in particolare. Non può giocare a livelli altissimi ma è un buon difensore centrale e nella Fiorentina ha fatto al meglio la sua parte".

Cosa pensa di Pongracic? "Nell'ultimo anno ha fatto passi avanti da gigante a livello tattico ed è diventato titolare nella Croazia e sarebbe un sostituto validissimo. La Fiorentina farebbe bene ad insistere per lui".

Un ascoltatore di Rfv chiede il suo giudizio su Viktor Djukanovic: "Ha fatto 11 gol al debutto ed è un 2004 con numeri importanti e grandissima prospettiva, è ovvio che i grandi club guardino con sospetto questi giocatori giovani che vengono da campionati di valore inferiori, montenegrino e svedese nel suo caso. Ora però la Fiorentina deve pensare più al centrocampo.

Un centrale da consigliare? "Logan Costa del Tolosa cercato anche dal Bologna; è completo, ha fisico e velocità importante ed è cresciuto dal punto di vista tattico, è dinamico ed aggressivo, è uno di quelli che cambia una squadra. Io lo avevo già consigliato un anno e mezzo fa, ne avevo parlato con vari club ad un milione ma non veniva ritenuto pronto ed ora devono spendere 12 milioni.