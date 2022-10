CAROBBI A RFV, Senza Radu avremmo otto punti

Stefano Carobbi, storico ex difensore della Fiorentina degli anni '80, è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della grande serata di Gala della Hall of Fame Viola. Ecco le sue parole: "Il ricordo più bello con la maglia della Fiorentina è l'esordio, me la porto dentro sempre. Mi ricordo anche un Fiorentina-Juventus 2-1, quando mi sono preso per il collo con Dunga. Ci prendemmo in campo ma poi andammo a cena insieme, avevamo vinto contro la Juventus, era impossibile litigare. Quando si parla di questa squadra mi emoziono sempre, mi sono fermato all'ingresso a vedere alcune vecchie foto ed è stato incredibile. Io la prima volta che sono stato alla Fiorentina avevo 13 anni, c'erano Antognoni, Bertoni e gli altri, li guardavo sperando di calcare quel campo e magari anche indossare la fascia di capitano, ce l'ho fatta ed è un traguardo immenso per me.

Sul presente, dico che la Fiorentina deve ritrovare la sua strada. Anno scorso avevamo un'identità. Fa riflettere il fatto che senza quell'errore di Radu avremmo avuto solo otto punti. I problemi non sono solo della difesa, manca il filtro davanti.

Dodò? Ha tanta qualità, ma l'hanno disegnato come un fenomeno e deve ancora crescere. Il calcio italiano è molto difficile. La pressione sulla squadra? Penso sia normale dopo quanto fatto anno scorso. La pressione c'è perché le aspettative sono alte".