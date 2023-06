CAROBBI A RFV, Italiano? Non ho una bella sensazione

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex calciatore e allenatore Viola Stefano Carobbi, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola Amore Mio": "Faccio un in bocca al lupo ai ragazzi della Primavera in vista della finale. Noi quando l'abbiamo vinta è stata una bella soddisfazione. Quella squadra era un bel gruppo. Tuttora facciamo sempre una cena per ricordare la vittoria. Fu una gioia immensa".

La Fiorentina Primavera di oggi la segue?

"Ultimamente l'ho vista, ha delle qualità importanti, gioca bene, è pragmatica e concreta. È una squadra equilibrata".

Che ne pensa di Aquilani?

"Non posso giudicare. Quello che conta sono i risultati e lui li ha ottenuti. Se la società pensa che è pronto a fare il salto di qualità, deve farlo".

La Primareva Viola però non è troppo giovane.

"La filosofia di mandare i ragazzi in prima squadra è una filosofia giusta, però è difficile intraprenderla. Anche nelle prime squadre ci vuole qualità in campo. Se i fuori quota possono dare una mano per il raggiungimento dell'obiettivo va bene così".

Quanto è importante per un allenatore allenare le giovanili?

"È importantissimo. Un allenatore deve fare tutte le categorie. Per i ragazzi purtroppo non c'è un campionato che rispecchia i ritmi delle prime squadre".

Che idea si è fatto sul futuro di Italiano?

"Non ho una bella sensazione. Tutta questa indecisione e silenzio non penso siano positivi. Se Italiano avesse deciso di lasciare era meglio dirlo dopo la vittoria della Conference. Io spero che rimanga ma allenatori giovani e ambiziosi come lui non ce ne sono molti".