CARNASCIALI A RFV, Pongracic verrà fuori. Su giovedì...

L'ex difensore viola Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al Centro" per parlare del mercato viola: "A me piacerebbe che la Fiorentina tornasse quella di un tempo. Quando c'erano i giocatori bravi e venivano tenuti. Negli ultimi anni quando la Fiorentina ha avuto un buon giocatore e hanno ricevuto soldi lo hanno venduto e poi hanno reinvestito male sul mercato. Io vorrei vedere la Fiorentina sempre nelle prime 4, però non hai mai la forza di tenere i tuoi giocatori più forti. Ci manca un centrocampista e un difensore. Vediamo quando arriva Gudmundsson".

Biraghi può fare il terzo di difesa? "Uno si può adattare, bisogna essere disposti a sacrificarsi. Un esterno può fare benissimo un difensore a tre. Poi dipende dalle caratteristiche del difensore, è ovvio che non tutti lo possono fare. Biraghi per me lo può fare, anche Kayode".

Su Parisi: "Può fare benissimo quel ruolo a tutta fascia. Poi ha bisogno di supporto da parte di tutta la squadra".

Su Pongracic: "Ha ottime potenzialità, è partito male però secondo me verrà fuori".

Sulla gara di giovedi: "Sono un po' pessimista".