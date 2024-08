CARNASCIALI A RFV, La difesa non è protetta da...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'ex difensore viola Daniele Carnasciali è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Garrisca al Vento" per parlare della retroguardia della Fiorentina: "La difesa a Parma non ha fatto benissimo. Pongracic è un ottimo difensore ma ci può stare una prestazione così. La difesa non ha fatto bene ma per me ci vogliono due centrocampisti che facciano filtro altrimenti i difensori vanno in difficoltà. La Fiorentina non è completa e servono soprattutto uomini in mezzo"

Con Arthur, Richardson e Amrabat che pacchetto sarebbe? "Per me Amrabat non si è più espresso ai suoi livelli, del Mondiale e dunque è da recuperare. Arthur non so se è quello giusto, non mi ha entusiasmato nella stagione passata. Non siamo obbligati a fare dinamiche per forza con la Juve".

Lei giocherebbe braccetto e lo possono fare Kayode e Biraghi? Io con Ulivieri l'ho fatto, di nuovo c'è solo l'espressione braccetto. Biraghi braccetto di sinistra non ce lo vedo, Kayode a destra si perché ha forza e corsa. Biraghi solo nell'emergenza"

Di chi ha bisogno la Fiorentina in difesa? Un difensore che sappia impostare, giochi in verticale e abbia l'imbucata. Quarta non ce lo vedo come profilo".