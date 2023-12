CALISTI A RFV, Verona in difficoltà. Gol? Ecco come

FirenzeViola.it

Il doppio ex di Fiorentina e Verona, Ernesto Calisti, è intervenuto a "Firenze in campo" a Radio Firenzeviola per parlare della sfida di domani: "Dimensione del Verona? Mi auguro che possa salvarsi per gli anni belli passati lì, ma ho visto un Verona in grande difficoltà che ha creato poco o niente. Ad oggi fa fatica a salvarsi, ha poca cattiveria; deve ritrovarsi e mettere di più in campo altrimenti difficile salvarsi con questa mentalità"

Difficile confermarsi? "Se cambi molto è difficile certo. Io ci sono passato nella corsa salvezza e devi metterci cattiveria e lottare, con la Lazio ha pareggiato fortunosamente, ha creato poco o niente. La Fiorentina ho sempre detto possa essere outsider per il 4' posto, poteva avere anche qualche punto in più, è una squadra viva e gioca a calcio. Sulla carte è nettamente più forte

Come si sopperisce alla mancanza dei gol dei 9? "Come accade alla Lazio, che ha Immobile e Castellanos che faticano. Ma se non segnano le punte centrali devono esserci le alternative, con gli inserimenti dei centrocampisti o degli esterni, sfruttare il tiro da fuori o le palle inattive... Qualcosa bisogna trovare"

Rosa viola suffciente per Conference e altre competizioni? "Quando vai a giocare ci tieni a tutte le competizioni, ma il campionato credo sia la priorità per la Fiorentina perché può giocare per il quarto posto, c'è bagarre lì. Per la rosa che ha, nonostante gli infortuni, possa lottare magari recuperando al meglio qualche giocatore. A me piace molto sia la squadra così propositva che il tecnico"