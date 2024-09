CALAMAI, Rocco, è davvero una viola più forte?

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento mattutino con il "Caffè Nero Bollente" all'interno di "Buongiorno Firenze", l'opinionista di Radio FirenzeViola Luca Calamai ha parlato del tema del giorno di casa Fiorentina, ovvero le parole di Rocco Commisso pronunciate ieri all'interno delle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Ci sono tanti elementi nelle parole di Commisso che meritano una sottolineatura, io scelgo quello sul valore della Fiorentina di quest'anno. Dalle parole del Presidente emerge chiara la convinzione che la Fiorentina di Palladino sia superiore, sulla carta, rispetto a quella dell'ultimo anno di Italiano. Non lo so, il dibattito su questo tema è molto acceso. Io qualche dubbio che sia nettamente più forte ce l'ho, così come ho la speranza che possa essere leggermente superiore.

Non mi resta che aspettare con curiosità l'esito delle prossime quattro partite di campionato che saranno Atalanta, Lazio, Empoli e Milan, per avere un elemento di giudizio più forte. Cito però un dato che deve far riflettere: l'anno scorso dopo le prime sette di stagione la Fiorentina era al terzo posto in classifica a 4 punti dalle due capoliste Inter e Milan. Come diceva il grande Arbore: «Meditate gente, meditate»"