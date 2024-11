CALAMAI, Parisi in prestito. Biraghi: un ultimo sacrificio

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento del mattino su Radio FirenzeViola, col "Caffè Nero Bollente", l'opinionista Luca Calamai ha parlato del futuro di Cristiano Biraghi e Fabiano Parisi verso il mercato di gennaio, visto l'avvento in viola di Robin Gosens: "Sul banco ci sono le loro posizioni. Il procuratore ha sollevato la questione, dicendo che nel mercato andrà fatto un bilancio.

Io manderei a giocare Parisi, perché non abbiamo ancora un'idea di che giocatore sia: grandi potenzialità ma ancora non viste. Mentre Biraghi è in scadenza, ma ha esperienza ed è il capitano, per cui lo terrei chiedendogli un ultimo sacrificio: rimanere fino a giugno quando potrà liberamente decidere come muoversi".