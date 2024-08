CALAMAI, Mercato, la pazienza è finita: ora i colpi

FirenzeViola.it

Nel consueto spazio del "Caffè nero bollente" in onda come tutte le mattine su Radio FirenzeViola, Luca Calamai oggi si è espresso così sul mercato della Fiorentina e sull'urgenza di avere giocatori nuovi: "La pazienza è finita. La pazienza è finita perché era giusto dare il tempo ai dirigenti della Fiorentina di trovare lo scenario di mercato giusto ma è altrettanto corretto pretendere che per la partita con il Friburgo, ad una settimana dall'esordio in campionato, Palladino abbia almeno l'undici titolare. Quindi la società viola ha cinque giorni di tempo per dare al tecnico due centrocampisti ed un portiere.

I tre giocatori di cui lui ha bisogno per sviluppare il suo progetto tattico. Quindi pazienza finita, ma anche la speranza che i dirigenti abbiano già in mano le carte giuste per chiudere queste tre operazioni".