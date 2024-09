CALAMAI, Kean un vero colpo: ora 14 reti in Serie A

FirenzeViola.it

Nella sua consueta rubrica del mattino, il 'Caffè Nero Bollente ' Luca Calamai ha parlato a Radio Firenze Viola dei temi caldi in casa Fiorentina, ripartendo dalla gara della Nazionale di ieri sera in cui è andato a segno Moise Kean: "Per me può arrivare a 14 reti in campionato. Non ci metto dentro anche i possibili gol in Confernche anche perché credo che (almeno nella prima fase) Kean giocherà poco in Europa. Questo ragazzo dovrà essere protetto anche dal punto di vista fisico visto che viene da un anno in cui ha giocato pochissimo. Quattordici centri in campionato sarebbero un bottino alto ma ci può arrivare.

Questa operazione mi è piaciuta tanto: devo dare atto a Pradè e Commisso della lungimiranza per quanto riguarda il suo acquisto dalla Juve. Il suo arrivo dimostra che conta poco il discorso dell'asse di mercato Juvens-Fiorentina, l'importante è il valore del calciatore. Quindi grande Kean e brava Fiorentina!".