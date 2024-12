CALAMAI, Evitare i greci. Il Chelsea da trovare in finale

FirenzeViola.it

Nel consueto appuntamento col "Caffè Nero Bollente", in onda tutte le mattine su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", l'opinionista Luca Calamai ha rivolto un pensiero alle prossime ipotetiche avversarie della Fiorentina in Conference League: "Missione compiuta ieri, senza esaltarsi. Guardando al sorteggio, eviterei sicuramente il Panathinaikos, non c'è questo gran desiderio di tornare in Grecia. E resto convinto che se la Fiorentina dovesse incontrare il Chelsea, dovrebbe farlo solo in finale, poiché in una gara secca la squadra più forte ha meno valore".