CALAMAI, Col Torino servono in campo undici Bove

Nel consueto appuntamento mattutino col "Caffè nero bollente", in onda tutti i giorni su Radio FirenzeViola durante "Buongiorno Firenze", il nostro opinionista Luca Calamai si è concentrato così sull'imminente sfida tra Fiorentina e Torino: "Una frase che mi ha colpito molto sui social in questi giorni è: "Alla Fiorentina non manca solo il Bove calciatore, ma proprio il suo spirito". Il modo in cui trascinava le partite, i compagni, si batteva in campo.

Abbiamo anche dato anche troppo valore - seppur importante - al discorso tecnico-tattico, tralasciando un po' quello che trasmetteva Bove sul piano caratteriale. E allora col Torino, domenica, servono in campo undici Bove".