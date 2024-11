CALAMAI, Col Pafos Bove e Beltran potrebbero giocare

FirenzeViola.it

Nel consueto caffè nero bollente, l'editorialista per FirenzeViola, Luca Calamai, si è così espresso sullo spinoso tema del turnover che la Fiorentina probabilmente farà giovedì prossimo in casa contro il Pafos. Ecco le sue parole:

"Si avvicina il Pafos, ma la testa è già all’Inter. Ho detto e lo ripeto: giovedì, dal mio punto di vista, Palladino dovrà optare per un turnover quasi totale. Tuttavia, la disposizione della rosa viola, e questo è un elemento che dovrà fare riflettere Pradè, obbligherà comunque Palladino a ricorrere ad alcuni titolari, soprattutto per il centrocampo e l’attacco. Immagino che Mandragora scenderà in campo, ma sarà necessario scegliere uno tra, Cataldi, Adli e Bove. Forse Bove potrebbe essere quello a cui chiedere un sacrificio maggiore".

"In attacco, con Ikoné, Sottil e Koamè, serve un altro elemento. Personalmente, non farei nemmeno spogliar Kean, ma penserei a Beltrán in campo per un’ora, magari con una piccola parentesi per Gudmundsson. Perché Beltrán? Perché credo che l’argentino abbia bisogno di segnare qualche gol per arrivare con lo spirito giusto alla sfida contro l’Inter".