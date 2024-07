CALAMAI, Biraghi, Barak e Ikoné: i piani di Palladino

FirenzeViola.it

Nel suo consueto appuntamento mattutino col 'Caffè Nerò Bollente' Luca Calamai ha parlato di quello che è a suo avviso il tema del giorno in casa Fiorentina. Ecco le sue parole a Radio FirenzeViola: "Mi soffermo su tre figure. La prima è quella di Cristiano Biraghi, uno dei pilastri della Fiorentina di Italiano. Ecco, con Palladino potrebbe non avere lo stesso ruolo, perché come esterno a tutta fascia Palladino forse preferisce altro. Sono molto curioso di capire la sua eventuale evoluzione da centrale nella difesa a tre: la personalità c'è, la struttura pure, manca un po' di fase difensiva, ma ci si può lavorare.

Sono poi curioso di vedere Antonin Barak nei due di centrocampo: l'ho sempre immaginato da incursore, sottopunta o esterno, ma ha capacità e fisico per giocare anche in mezzo. Chiudo con Jonathan Ikoné, tormento di tanti: da sottopunta ha fatto qualcosa di importante, in Francia era imprendibile. Ecco, lì si può ritrovare quest'anno. Sono tutte e tre scommesse, Palladino - in attesa del mercato - dovrà essere bravo a dar valore al materiale tecnico messo a disposizione".