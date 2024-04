C. MONDONICO A RFV, Fiorentina il mio amore sin da piccola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Viola amore mio, è intervenuta Clara Mondonico, figlia dell'ex allenatore Emiliano Mondonico che ha avuto sempre nel cuore la Fiorentina anche prima di allenarla. Clara ha parlato della partita di stasera partendo subito su Andrea Belotti:

"Lo ha avuto papà all' Albinoleffe e di lui ho un bel ricordo. È un ragazzo speciale e ha una grande voglia di fare bene. Ha un momento così e così ma sono sicura che si sbloccherà presto".

Per Clara Mondonico, come è visto l'amore per la Fiorentina e per l'Atalanta?

"La Fiorentina è l'amore da quando sono piccola, l'Atalanta è l'amore scoppiato dopo. Sono legate entrambe in modo diverso al nome di mio padre".

Come si aspetta la partita di stasera?

"L'Atalanta dopo Liverpool è carica a mille. In questo momento sono carichissimi e quasi sicuramente non faranno la partita dell'andata al Franchi. Nel cuore so chi vincerà stasera ma non voglio dirlo e sono sicura che anche papà lo sappia. In questo momento sulla carta l'Atalanta è più forte".

Mondonico si è sempre distinto per saper leggere le partite con i cambi. Guardando Gasperini e Italiano chi legge meglio le partite?

"Sicuramente Italiano perché attualmente Gasperini ha una rosa più forte. Il compito di incidere con i cambi lo ha Italiano perché ha una rosa meno forte".