BUSCAGLIA A RFV, Jovic ha il freno a mano tirato

Il telecronista di DAZN Ricky Buscaglia, che ieri ha commentato la partita contro il Lugano, ha parlato così a RadioFirenzeViola:"Jovic e Cabral sono giocatori diversi. Jovic e Milenkovic contro il Lugano ieri hanno giocato con il freno a mano tirato. Il brasiliano non ha il piacere a sentire sempre la stessa voce su di se, ho trovato interessante vedere Kouame prima punta. Ero rimasto abbagliato dall'acquisto di Jovic per questo, mi aspettavo di più. Il serbo è un calciatore che se domani si sveglia e si dice di tornare al Real Madrid tra due anni può farlo. Castovilli? Non si vedeva l'ora. Anche solo rivederlo n campo era appagante, il gol è stato qualcosa in più. Ho visto corsa fluida, un giocatore così il momento in cui torna è quando prende una botta e si accorge che non si è fatto nulla. Il suo ruolo ideale è quello di sotto punta. Barak? Il falso nueve può essere una soluzione ma il gioco di Italiano ha bisogno di un riferimento come centravanti".