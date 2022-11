BORANGA A RFV, Avrei garantito io per Vicario ai viola

Lamberto Boranga, storico ex portiere passato anche da Firenze negli anni '60, è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare dell'indecisione avuta da Pietro Terracciano in occasione di Milan-Fiorentina: "Purtroppo è il ruolo del portiere, quando fa bene è il migliore in campo ma se sbaglia fa perdere la sua squadra; sono sviste fisiologiche. Terracciano è un portiere di grande rendimento e qualità. In generale ci sono tanti portieri italiani validi: Montipò, Silvestri, Vicario e tanti altri, spesso si favoriscono di più quelli stranieri come Maignan. Parlo ad esempio di Montipò, è un portiere da squadra importante.

Vicario? Se avessero chiesto a me avrei assicurato sulla qualità del portiere, è di valore internazionale, ma purtroppo o per fortuna non faccio il consulente della Fiorentina.

L'alternanza tra i pali? Può far comodo ma non va molto bene, ci deve essere sempre uno che è "più titolare" dell'altro. Io ad esempio non potevo rubare il posto ad Albertosi ma mi facevo comunque trovare sempre pronto. Gollini secondo me ha fatto una scelta non felice anno scorso, quando è stato al Tottenham. Doveva rimanere in Italia, una volta abbandonata è dura ritornare. Uno scambio con Cragno? Non ha il fisico, non è molto alto, un portiere deve essere almeno 1 metro e 87/88".