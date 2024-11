BETTI A RFV, De Gea, mai avuto dubbi: tra i top-5 di A

Il preparatore dei portieri, ex tra le altre di Fiorentina e Milan, Emiliano Betti è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione "I tempi supplementari", per parlare dei principali temi d'attualità del mondo gigliato. Ecco le sue parole: "C'erano delle ovvie perplessità legate a De Gea per il suo lungo periodo di inattività ma per ciò che riguarda le sue qualità e la sua tenuta da un punto di vista fisico ero assolutamente tranquillo: ero convinto che avrebbe dimostrato tutto il suo valore in tempi rapidi".

Credeva che Terracciano fosse destinato a giocare solo in Conference?

"Pietro ha fatto delle stagioni di alto livello alla Fiorentina, è arrivato in punta di piedi è si è dimostrato un giocatore importante. E' chiaro che quando arriva un giocatore dal curriculum e dal valore tecnico più alto le gerarchie possono cambiare. Sicuramente Terracciano ha dimostrato di potersela giocare ma De Gea ha dimostrato in poco tempo quello che era tutto il suo valore".

Quali sono a suo avviso i migliori portieri di questo campionato?

"Per quanto visto fino ad ora, De Gea è sicuramente tra i primi cinque: parliamo di un portiere di altissimo livello ma è chiaro che lui ha alzato il livello complessivo della Fiorentina. A lui aggiungo Maignan, ovviamente, ma anche Carnesecchi, Svilar della Roma... Di estremi difensori di livello ce ne sono tanti".