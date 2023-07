BERTHOLD A RFV, Fullkrug classico 9, ricorda Altobelli

FirenzeViola.it

Thomas Bertold a Radio Firenze Viola

Thomas Berhold, ex giocatore tedesco con un passato in Italia al Verona e alla Roma, si è così espresso a "Viola Amore Mio" su Radio FirenzeViola sull'obiettivo viola Niclas Füllkrug: "E' forte di testa, tiene bene la palla. Non è però per il contropiede, va servito sulla posizione: è un Altobelli di oggi. Ha già una certa età, anche se il profilo è interessante specie se Italiano cerca il classico numero 9. Vedendolo al Werder, ha dato il meglio quando è stato servito in area e non per fare sponde: lui pensa a buttarla dentro".

E' pronto per il trasferimento in Italia?

"Dipende da quanto costerà, è una decisione che devono prendere i dirigenti della Fiorentina".

Un giudizio sul portiere Timo Horn?

"E' stato per tanto tempo la colonna del Colonia, mi ha fatto sempre una buona impressione ed è anche un ragazzo d'esperienza. Secondo me con lui non si sbaglia".

Kerem Demirbay può fare al caso dei viola?

"Parliamo di un giocatore più tecnico di Amrabat, mi fa strano che sia sul mercato perché è un calciatore che fa la differenza ed è un pilastro del Bayer Leverkusen. Amrabat è più fisico e cerca più l'uno contro uno, cosa che non rispecchia il profilo di Demirbay. E' maggiormente assimilabile al ruolo di regista, ha giocato anche in campi internazionali. E' molto interessante".

Che idea si è fatto sulla Fiorentina?

"Vedo ambizione, anche se a mio avviso contano solo Champions ed Europa League. Le altre coppe che stanno inventando non mi piacciono, serve alzare il livello delle partecipanti. Si punta alla quantità e non alla qualità, col risultato che aumenta lo stress per i giocatori... Serve più dialogo tra i vertici internazionali e i rappresentanti dei club".