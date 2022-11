BANCHELLI A RFV, Mi è piaciuto Amrabat. Sabiri..

L'ex attaccante viola Giacomo Banchelli è intervenuto a Radio Firenzeviola per parlare di Fiorentina, iniziando da un bilancio fino a questo momento: "La gente si aspettava una partenza migliore ma dopo una certa fatica la squadra si è ripresa e i risultati stanno arrivando"



Come giudica l'allenatore? "L'anno scorso ha fatto benissimo dopo l'addio di Vlahovic e raggiungendo l'Europa, aspettiamo a fine campionato per giudicare il suo secondo anno. Poi non so se riuscirà ad andare in Europa o meno. Quest'anno la stagione è particolare, ora c'è il Napoli in fuga ma a gennaio inizierà un secondo campionato e per tirare le somme occorre spettare".



Sorprese dovute a stagione anomala? "Le grandi squadre hanno avuto assenza importanti, vedi Juve e Inter che ora dovrà affrontare proprio il Napoli. Penso che il campionato prenderà forma dopo la Champions".



La Fiorentina raggiungerà l'Europa? "Penso di sì ma a gennaio bisognerà vedere come andrà perché si torna a giocare ogni tre giorni e dipenderà da eventuali ricuperi e infortuni. Se non ce ne saranno io penso farà bene".



Indicazioni dal Mondiale? "Ho visto un buon Amrabat e Onana nel Belgio. Il Marocco ha dei buoni giocatori. Sabiri? Già con la Samp ha fatto vedere che ha qualità. Come collocarlo nella Fiorentina? Italiano o cambia modulo rispetto al 4/3/3 o farà una rotazione viste le tante partite, ma i giocatori di qualità si trova sempre il modo di farli giocare".



Come giudica Jovic? "Viene da due anni di inattività e allenarsi e basta non è facile. Basta vedere Azaar che non gioca da una stagione. I gol comunque li farà sempre ma bisogna dargli tempo per entrare in forma".



Cosa pensa del "caso" Gonzalez? "Visto come è andata forse in Nazionale ha avuto una ricaduta perché non era al 100 per cento ma certo quando ci sono i Mondiali ci può stare che la testa vada a una competizione così importante che viene ogni 4 anni, magari lui avrà una nuova opportunità per età".



Troppe tre gare a settimana? "Purtroppo il dio denaro comanda. La preparazione è diversa, anche ora vanno tutti in tournée o al caldo poi si torna in Italia e giochi con l'umido e il freddo ma comandano gli sponsor. E 20/25 partite condensate in poco tempo condizionano la preparazione e gli allenamenti".