BALDINI A RFV, Viola a gennaio più in alto, squadra si diverte insieme

Il giornalista della Rai Enzo Baldini è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Viola amore mio": "La Fiorentina è in linea con le mie aspettative. Non sono stupito, bravi la società, Pradè e Palladino che ha capito con il primo modulo sarebbe andato poco lontano. Spero che domani mandi in campo la migliore formazione perché la partita di Genova può cambiare il campionato della Fiorentina; una gara che può essere una trappola ma se la Fiorentina gioca come nelle ultime partite ci potremo davvero divertire. Al netto degli infortunati, confermerei la squadra con la difesa a quattro e tre centrocampisti oltre a dare la fiducia a Beltran che si intende alla grande con Kean. Non avrei dubbi sul fatto che squadra vincente non si cambia anche perché con la Roma hanno speso poco vincnedo in carrozza, anche perché sono le prime partite dopo la sosta.

Il tuo giudizio su Pradè? "Mi faceva arrabbiare che lui subisse decisioni di altri, aveva suggerito allenatori e giocatori mai arrivati, non dimentico il 2012 quando ci fece divertire tantissimo con Macia. Quando in conferenza stampa ha parlato di ambizioni sapevo che non raccontava novelle. Ho avuto pazienza e peccato che molti giocatori siano arrivati a fine mercato perché quelle partite con Parma e Venezia avrebbero potuto avere un altro esito. Poi non è presuntuoso, si fa aiutare, ora da Goretti e stavolta abbiamo preso giocatori non retrocessi ma che hanno saputo alzare il livello"

A gennaio secondo te si comporterebbe diversamente se la squadra fosse quarta? "Si, vedo più entusiasmo da parte di Commisso che ha detto che vuole vincere qualcosa, intanto arriverà un difensore come Valentini e la Fiorentina è una società che può permettersi di spendere. Vediamo come arriviamo a gennaio ma anche se ora la Fiorentina ha un punto in meno rispetto lo scorso anno, la vedo molto più brillante e fresca ed a gennaio prevedo che siamo anche più in alto, sarà una delle sorprese di questo campionato. E non c'è solo la bravura dei calciatori ma c'è una squadra che sta bene insieme e si diverte, vedo poche squadre giocare meglio".

