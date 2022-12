BAIANO A RFV, Amrabat? A 40 milioni va venduto subito

L'ex attaccante viola Francesco Baiano ha commentato così la fase offensiva della Fiorentina su Radio Firenzeviola: "Gli attaccanti non hanno reso per quello che ci si aspettava tutti, continuano ad avere difficoltà ma le amichevoli contano poco. Jovic si è fatto vedere in coppa ma in campionato ha timbrato pochissime volte, questo è un problema"

Prenderebbe Belotti?

"Lo prenderei, è un giocatore che ha bisogno di continuità perché alla Roma non sta facendo benissimo, ha bisogno di avere minutaggio per far vedere le sue qualità, se dovesse arrivare è sicuramente per dargli la maglia da titolare, bisogna fare una scelta su chi è titolare e riserva, bisogna chiarire le gerarchie, adesso finalmente in porta è stato fatto"

"Icardi? Facciamo una colletta per l'ingaggio, è fuori portata economicamente e non conosciamo la sua condizione fisica, un giocatore così dentro lo spogliatoio è molto rischioso"

Su Amrabat:

"Amrabat ha fatto un grandissimo mondiale sotto gli occhi di tutti, non stava rendendo così in questi anni a Firenze, ha sempre fatto cosi eccezionali con accanto un giocatore tecnico, a Verona aveva accanto Veloso che impostava e lui ringhiava su tutti sradicando palloni e servendo Veloso, che faceva calcio. Io lo lascerei partirei subito per un'offerta da 40/50 milioni, se la richiesta è di un grande club non puoi trattenerlo, offrirebbero il triplo dello stipendio che i viola non possono permettersi e anche il palcoscenico va tenuto in considerazione".