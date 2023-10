AVV. LA MARCA A RFV, Scommesse? Cosa succede ora

FirenzeViola.it

Domenico La Marca a Radio Firenze Viola

Domenico La Marca, avvocato esperto di diritto sportivo, ha parlato a Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore Mio". Ecco le sue parole.

Che effetto avrà sul calcio questa notizia delle scommesse?

"Per il nostro calcio e per la Nazionale non è una bella immagine, anche perché la notizia è venuta fuori nel corso della sosta per le nazionali mentre i giocatori erano impegnati nelle qualificazioni agli europei. Fagioli ha una posizione diversa rispetto a Zaniolo e Tonali perché sul primo ci sono delle indagini in corso, mentre gli altri due devono ancora essere accertati. In breve tempo si saprà davvero cosa è successo, i tesserati hanno l'obbligo di denunciare se sono a conoscenza di una situazione del genere".

Cosa potrebbe accadere a livello di responsabilità oggettiva per i club?

"L'art. 24 del codice di giustizia sportiva spiega che la società avrebbe un'ammenda nel momento in cui non venissero segnalati casi del genere dopo essere stati scoperti. La federazione avrebbe la possibilità di estendere il caso quindi ad altri campionati. Anche in Inghilterra è successo un caso simile a quelli venuti fuori in questi giorni, con Toney del Brentford che è stato sospeso per 8 mesi ed ha confessato rendendosi colpevole di aver scommesso".

Se verranno confermati questi casi potranno essere influenzati anche altri campionati?

"Sì, perché la FIGC può far richiesta alla UEFA di far estendere la squalifica coinvolgendo quindi più squadre e campionati".