ASCARI A RFV, Beltran bravino in tutto ma non eccelle in nulla

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

L'agente Eugenio Ascari è intervenuto a Radio FirenzeViola a "Palla al centro" per parlare di attualità viola a partire dalla situazione di Lucas Quarta: "Quarta è inspiegabile perché l'anno scorso è stato uno dei protagonisti della squadra interpretando entrambi le fasi. Sostituito da un ragazzino che forse partiva dietro oltre che da tutti gli altri lascia perplessi, perché supplisce a qualche carenza a livello difensivo con inserimenti in fase d'attacco

Il quinto difensore è Moreno poi arriverà Valentini, che ne pensi? "Moreno è una buona scommessa, ha una buona considerazione ma la valutazione non può essere esatta e precisa nell'arco di 15 partite. Se viene messo in discussione Quarta che era stato anche la prima scelta del Napoli per sostituire Kim, a Moreno deve essere dato tutto il tempo per esprimersi. Valentini viene da una palestra più probante rispetto a quella del Belgrano".

Di Beltran cosa pensa? "E' un giocatore che va aspettato. E' vero che ci si aspettava di più perché è arrivato stimatissimo, titolare nel River Plate. E' normale che servisse un periodo di ambientamento ma che in un anno e mezzo non riuscisse ad emergere lascia a desiderare; è bravino in tutti i vari aspetti ma non eccelle in nessuno. Questo è il mio giudizio a prescindere dal ruolo, anche a qualità tecniche non emerge in nessuna fase. Anche Batistuta fu contestato nei primi mesi ma quando tirava in porta spaccava tutto. Era stato paragonato a Lautaro ma ne è il lontanissimo parente. Poi per carità è giovane e può esplodere da un momento all'altro, magari è bloccato e non ha la situazione psicologica giusta"

Con Sottil cosa fare? "Sottil eterna promessa che non è esplosa eppure aveva esplosività, tecnica, qualità però è stato condizionato da vari problemi che gli hanno impedito di esplodere e lo hanno lasciato eterna promessa".

ASCOLTA IL PODCAST PER L'INTERVENTO COMPLETO