Antonio Di Gennaro sul centrocampo: "Giocherei a tre con Ndour titolare"

Antonio Di Gennaro, intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra?", si è così espresso sui fallimenti di Atalanta e Milan ieri in Champions League: “Le sconfitte delle italiane in coppa sono un guaio anche per la Fiorentina considerato il ranking. Al Milan è finito tutto con l’addio di Maldini e Massara, lo si capisce anche dall’atteggiamento di certi giocatori che nelle passate stagioni non erano così. Ibra è stato un bravissimo calciatore, ma fare il dirigente è diverso”.

Gudmundsson lo riscatterebbe?

“Lui vale una cifra considerevole. Si è spento subito dopo la Lazio, all’andata, e non è il giocatore che ho visto al Genoa. È demotivato, assente. I più la Fiorentina deve sborsare un bel po’ di soldi se vuole riscattare tutti i prestiti”.

Qual è l’aspetto che più la infastidisce degli errori di Palladino?

“I giocatori fuori ruolo, in particolare Fagioli trequarti. Lui è un regista vero, penso sia tra i migliori in Italia. Sulla trequarti perde i tempi di gioco. Ma anche Folorunsho esterno. Il centrocampo, per me, è Fagioli, Folorunsho e Ndour”.

Quindi a tre.

“Sì, con due mezzali che strappano, arrivano, tirano. Che danno forza. E un regista che detta i tempi”.

