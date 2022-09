ALTAFINI A RFV, Jovic? Giochi bene la squadra

José Altafini è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per parlare del campionato: "Devo dire che da qui in avanti sarà un campionato diverso, non bello, visto che di mezzo c'è la Coppa del Mondo. Le squadre continuano a perdere giocatori, stiamo vedendo troppi infortuni che rovinano l'andamento del campionato. E' presto per dire chi è favorito, il Napoli è stata la più forte di tutti, l'Atalanta non è la stessa degli anni passati ma è sempre lì e la sorpresa è l'Udinese".

Che idea si è fatto della Fiorentina?

"La Fiorentina è una bella distratta anche se perde un po' troppi punti anche quando non dovrebbe. Naturalmente gli attaccanti viola devono ancora esplodere, Cabral sta giocando bene anche se non è ancora quello che ho visto giocare in Svizzera. A me piace Kouame, è molto bravo. A Jovic bisogna dare tempo, quando si cambia squadra deve trovare la giusta collocazione in campo. Un giocatore fa gol quando la squadra gioca bene".