Zaniolo ritrova l'Atalanta. Per il Corriere dello Sport: "Può essere la sua chance"

Il Corriere dello Sport si concentra su uno degli ex della gara di domenica tra Fiorentina e Atalanta, ovvero Nicolò Zaniolo. Ad oggi i sei spezzoni di gara collezionati in viola sono pochi per dare un giudizio netto sull'operazione fatta, ma il numero diciassette è sembrato ancora ingolfato fisicamente, all'eterna rincorsa di ciò che era stato prima dei due gravi infortuni del 2020. Ha provato a fare un passo indietro, da Bergamo a Firenze ma per adesso a Raffaele Palladino non è riuscita la stessa magia fatta con Moise Kean. Contro l'Atalanta sarà difficile vederlo dal primo minuto, ma il numero diciassette potrebbe essere l'arma a partita in corso, magari per dar fiato a uno tra Kean e Gudmundsson.

L'incrocio col suo passato sarà importante anche per capire quanto ancora Palladino e la società vogliano puntare su di lui. Zaniolo è ancora un calciatore del Galatasaray, c'è un obbligo di riscatto fissato a 15 milioni e mezzo (più 2 milioni di bonus aggiuntivi). L'obbligo è condizionato e scatta al raggiungimento del 60% delle presenze in viola (contando come totale solo le partite disputate da febbraio in poi e considerando solo presenze da più di 30'). Per adesso Zaniolo ha all'attivo solo tre gettoni da più di 30' su 9 partite totali. Con almeno 11 gare davanti (potrebbero essere 14 in caso di finale di Conference) per rimanere a Firenze il suo minutaggio dovrebbe crescere molto.