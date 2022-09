VITALE, Il pubblico andava ringraziato. Ds e tecnico...

L'ex dirigente dell'Empoli Pino Vitale ha commentato l'attualità viola e la mancata presenza di Italiano alle interviste del dopo gara: "La squadra ha giocato bene solo due partite, quelle con il Napoli e la Juventus, poi l'ho sempre vista in confusione. Contro il Riga ad esempio la Fiorentina doveva vincere 5/6 a zero e anche a Bologna non si doveva perdere. Domenica però i tifosi hanno comunque sostenuto la squadra fino all'ultimo minuto perciò te non puoi fare il sostenuto e tenere il broncio. Al termine della partita devi andare ai microfoni e ringraziare la tifoseria per il grande sostegno dato".

Poi aggiunge un retroscena: "Io so per certo che direttore sportivo e allenatore non parlano e questa cosa non è per niente buona. Commisso parla solo di soldi e questa cosa comincia anche a stufare".