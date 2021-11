VITALE, DV9? Sceglierei il campionato ora. Berardi..

Pino Vitale, storico ex dirigente dell'Empoli, ha parlato della sfida di sabato tra gli azzurri e la Fiorentina: "Tolto Venezia che aveva valori inferiori ma ha vinto, l'Empoli ha sempre fatto bene. Sabato mi aspetto una partita bella, può succedere di tutto. E' una partita particolare per l'Empoli, non serve mai caricare la squadra perché la Fiorentina è la Fiorentina perciò la gara si preparava da sé e tutti ci tengono a fare bene, c'è una vetrina particolare e la gara va oltre alla classifica. La Fiorentina però vuole continuare alla sua scia positiva".



Cosa farà Commisso con Vlahovic? "Io penso che da Vlahovic in estate puoi prendere 50 milioni, se si tratta di 5 milioni in più o in meno deve tenerlo e puntare sul campionato. Prenderei Mayoral dalla Roma e un esterno. Commisso in questi momento ha l'ambizione di rientrare tra i primi sette posti in classifica. Berardi dal mercato? £' un giocatore importante ma ha 27 anni e non si rimette sul mercato, non credo che vorrà spenderci tanti soldi, a differenza dell'investimento importante fatto su Gonzalez che è giovane".



Saponara? E' la mia soddisfazione, l'ho preso e portato ad Empoli ed ha fatto bene. Ma a Milano e alla Fiorentina non ho visto il giocatore importante che era e mi è dispiaciuto. Ora Italiano l'ha rivitalizzato ed io come i fiorentini mi godo il vero Saponara. Tornando a Firenze dove sa che torna come un pacco, ha trovato la fiducia dell'allenatore che gli dà fiducias e sta facendo finalmente bene