VITALE, Conflitto interessi Jovic-Italiano-Ramadani

Il dirigente sportivo Pino Vitale, ospite di Zona Mista su RTV38, ha così parlato di alcuni temi di casa Fiorentina: "Di Dodo mi sembra ci abbiano mandato il fratello. Dissi che Ikone e Cabral dovevano essere aspettati, ora il primo sta facendo discretamente, Cabral un po' meno... Io sono convinto della buonafede di Italiano, ma onestamente un po' mi sorprende che Jovic abbia lo stesso procuratore dell'allenatore. Non si dà il jolly al tecnico, seppure io sia sicuro che Italiano sia una brava persona. Quando Cabral ha segnato, ieri, sono stato molto contento per lui".

Come si comporterebbe da dirigente della Fiorentina sulla questione Jovic-Ramadani-Italiano?

"La storia Cabral-Jovic è un po' un conflitto di interessi, non una cosa bella. Probabilmente avrei parlato con tutti e tre insieme: allenatore, procuratore e giocatore. A me gli agenti che mettono tanto bocca sulla squadra non piacciono".

Perché non gioca Zurkowski?

"Ha fatto giocare tutti fuorché lui. Non so, l'allenatore li conosce tutti, li vede tutti i giorni e gioca per vincere. Lo scorso anno il giocatore ha fatto bene a Empoli e secondo me anche a giugno, con la Nazionale, aveva ben giocato. Non credo però c'entri la questione del mercato".