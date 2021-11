VIOLA, Ultimo giorno in bolla per la squadra. Nico..

Vincenzo Italiano ha lasciato i suoi giocatori liberi per rifiatare dopo le tre gare in una settimana e ricaricare le pile in vista dell'attesa sfida con la Juve sabato prossimo. Per la squadra viola però questo è l'ultimo giorno in bolla che dunque finirà stasera, per la positività di Nico Gonzalez che è monitorato costantemente con i tamponi (anche domani) per capire se il virus lo farà tornare a disposizione prima della sosta.