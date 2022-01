VIOLA, Possibili nuovi positivi: a breve novità

Una notizia riportata poco fa scuote la vigilia di Cagliari-Fiorentina: secondo quanto riportato da RTV38, dopo i tamponi delle ultime ore ci potrebbero essere nuovi positivi in casa viola. L'indiscrezione dovrà essere eventualmente confermata nelle prossime ore dalla società, che solitamente tramite un comunicato rende note le nuove positività al Covid-19 senza fare i nomi dei tesserati coinvolti. In attesa di saperne di più, la squadra, pronta per la trasferta Cagliari, ha ritardato di un'ora la partenza dall'aeroporto di Peretola. Saranno comunque ore decisive per sapere più nel concreto quanti eventualmente saranno i calciatori viola positivi e se, visto anche i numerosi casi nella rosa del Cagliari, la partita di domani (in programma alle ore 12:30) possa essere a rischio, eventualità per ora da scongiurare vista la negativizzazione di alcuni calciatori rossoblù avvenuta nelle ultime ore.